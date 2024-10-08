من هو حسن حسيني الذي زعمت إسرائيل اغتياله؟

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زعم الجيش الإسرائيلي، في بيان صباح الثلاثاء، أنه "اغتال سهيل حسين حسيني رئيس منظومة الأركان في حزب الله" في ضربة استهدفت إحدى مناطق بيروت.فمن هو حسن حسيني؟وفقاً لما أفاد به المكتب الصحافي للجيش الإسرائيلي، ونتيجة لضربة من سلاح الجو الإسرائيلي، قتل رئيس الأركان في حزب الله، سهيل حسين الحسيني. والذي كان مسؤولاً عن الخدمات اللوجستية وإمدادات الأسلحة من إيران، إضافةً لتوزيع الأسلحة على وحدات حزب الله.وبحسب الجيش الإسرائيلي، فإن منظومة الأركان تعتبر وحدة ركن لوجستية تابعة لحزب الله وتهم بالميزانيات وتنظيم المنظومات المختلفة حيث كان حسيني شريكًا في اتفاقيات نقل الوسائل القتالية بين إيران وحزب الله ومسوؤول عن توزيع الوسائل القتالية المهربة على الوحدات المختلفة في حزب الله في كل ما يتغذي بالنقل وتمويل الموارد.كما كان عضوًا في "مجلس الجهاد" وهو أرفع منتدى عسكري لحزب الله.كما تضم منظومة الأركان وحدة التحليل والتطوير في حزب الله وهي وحدة تهم بتصنيع الصواريخ الموجهة بدقة وفي المجال اللوجستي فيما يتعلق بتخزين ونقل الىسائل القتالية داخل لبنان.وفي اطار مهام منصبه كان حسيني يعمل على تحديد ميزانيات وإدارة المجال اللوجستي للمشاريع الأكثر حساسية للتنظيم ومن بينها الخطة العملياتية للحرب وخطط خاصة أخرى ومن بينها تنفيذ العمليات الارهابية ضد دولة إسرائيل من الأراضي اللبنانية والسورية.