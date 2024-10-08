تحذير اسرائيلي جديد لاهالي الجنوب.. لا تعودوا الى منازلكم

وجه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي تحذيراً الى سكان الجنوب، وكتب عبر منصة اكس: يستمر جيش الدفاع في مهاجمة مواقع حزب الله في قريتكم وبالقرب منها وذلك يحظر عليكم العودة الى بيوتكم حتى اشعار آخر وذلك حفاطًا على سلامتكم. وعليكم الامتناع عن التوجه جنوباً, كل من يتوجه جنوبا فهو يعرض حياته للخطر.

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