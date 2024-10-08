Advertisement

لبنان

شهداء جراء غارة اسرائيلية استهدفت منزلا وسط سحمر... والبحث جار عن ناجين

Lebanon 24
08-10-2024 | 03:53
A-
A+
Doc-P-1258919-638639818315127132.jpg
Doc-P-1258919-638639818315127132.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استهدفت غارة معادية منزلا وسط سحمر فجر اليوم، مما ادى الى سقوط ثلاثة شهداء، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان24".
 
وتعمل الهيئة الصحية الإسلامية وكشافة الرسالة الإسلامية على رفع الانقاض لانتشال الجثث من المنزل الذي دمر بالكامل والبحث عن ناجين.
Advertisement

 
مواضيع ذات صلة
3 شهداء... طائرة إسرائيليّة استهدفت منزلاً في بلدة زوطر الشرقية
lebanon 24
08/10/2024 16:28:26 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل استهدفت منزلاً في البقاع... ​عائلة من 18 شخصاً كانت في داخله
lebanon 24
08/10/2024 16:28:26 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": 3 شهداء وجريحة في الغارة الإسرائيليّة التي استهدفت عدلون
lebanon 24
08/10/2024 16:28:26 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": طائرة إسرائيليّة استهدفت منزلاً في بلدة أنصار ومعلومات عن وجود إصابات
lebanon 24
08/10/2024 16:28:26 Lebanon 24 Lebanon 24

شهداء

اسرائيلية

استهدفت

منزلا

سحمر...

والبحث

ناجين

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:35 | 2024-10-08
09:01 | 2024-10-08
08:58 | 2024-10-08
08:57 | 2024-10-08
08:31 | 2024-10-08
08:27 | 2024-10-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24