شهداء جراء غارة اسرائيلية استهدفت منزلا وسط سحمر... والبحث جار عن ناجين

استهدفت غارة معادية منزلا وسط سحمر فجر اليوم، مما ادى الى سقوط ثلاثة شهداء، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان24".



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وتعمل الهيئة الصحية الإسلامية وكشافة الرسالة الإسلامية على رفع الانقاض لانتشال الجثث من المنزل الذي دمر بالكامل والبحث عن ناجين.