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لبنان

أولوصوي زار البيسري باحثا في موضوع إجلاء الرعايا الأتراك من لبنان

Lebanon 24
08-10-2024 | 04:02
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إستقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري في مكتبه صباح اليوم سفير تركيا في لبنان علي باريش أولوصوي ،وبحث معه ،  تداعيات الحرب في غزة ولبنان وانعكاساتها على المنطقة، بالإضافة إلى موضوع إجلاء الرعايا الأتراك من لبنان.
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