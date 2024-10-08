أولوصوي زار البيسري باحثا في موضوع إجلاء الرعايا الأتراك من لبنان

إستقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري في مكتبه صباح اليوم سفير تركيا في لبنان علي باريش أولوصوي ،وبحث معه ، تداعيات الحرب في غزة ولبنان وانعكاساتها على المنطقة، بالإضافة إلى موضوع إجلاء الرعايا الأتراك من لبنان.

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