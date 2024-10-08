موفدا جنبلاط في بكركي

يلتقي البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في هذه الأثناء في الصرح البطريركي في بكركي، النائبين مروان حمادة وراجي السعد موفدين من قبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط.

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