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لبنان

الطقس غدا مستقر والحرارة فوق معدلاتها جبلا وداخلا

Lebanon 24
08-10-2024 | 04:41
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها في الداخل وعلى الجبال.
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وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة فوق معدلاتها في المناطق الداخلية.

 ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الأول  في بيروت بين 23 و 29، في طرابلس بين 20 و 28 درجة وفي زحلة بين 13 و 27 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء:  قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاضها في الداخل وعلى المرتفعات مع انخفاض بنسبة الرطوبة

الأربعاء:  قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها في الداخل وعلى الجبال.

الخميس:  غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة .

الجمعة:  غائم جزئيا إلى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة .

-الحرارة على الساحل من 24 الى 29 درجة ، فوق الجبال من 18 الى 22 درجة، في الداخل من 16 الى 34 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية الى شمالية غربية، سرعتها بين 15و 35 كم/س.

-الانقشاع: متوسط إجمالا على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل:  بين 50 و 75%

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 28 درجة.

-الضغط الجوي:  763ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 6,34

-ساعة غروب الشمس:  18,14

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