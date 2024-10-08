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لبنان

الابيض وياسين تسلما مساعدات قطرية في المطار

Lebanon 24
08-10-2024 | 04:50
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وصلت طائرتان عسكريتان قطريتان تنقلان مساعدات ومستلزمات طبية، استقبلهما في المطار  وزيرا الصحة والبيئة في حكومة تصريف الاعمال  فراس الأبيض وناصر ياسين وسفير قطر الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني.
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