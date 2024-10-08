الابيض وياسين تسلما مساعدات قطرية في المطار

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وصلت طائرتان عسكريتان قطريتان تنقلان مساعدات ومستلزمات طبية، استقبلهما في المطار وزيرا الصحة والبيئة في حكومة تصريف الاعمال فراس الأبيض وناصر ياسين وسفير قطر الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني.