كيف علّق وئام وهاب على كلمة نعيم قاسم؟

Advertisement

علّق رئيس حزب "التوحيد العربيّ" وئام وهاب على كلمة نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، وقال عبر حسابه على موقع "إكس": "كلمة الشيخ نعيم قاسم واضحة متماسكة واثقة. وفيها تأكيد واضح بأن الحزب أعاد تنظيم نفسه بشكل كبير".