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لبنان

كيف علّق وئام وهاب على كلمة نعيم قاسم؟

Lebanon 24
08-10-2024 | 05:06
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علّق رئيس حزب "التوحيد العربيّ" وئام وهاب على كلمة نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، وقال عبر حسابه على موقع "إكس": "كلمة الشيخ نعيم قاسم واضحة متماسكة واثقة. وفيها تأكيد واضح بأن الحزب أعاد تنظيم  نفسه بشكل كبير".
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