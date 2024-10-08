دعوة لسكان البترون.. "لا تدفعوا فواتير الكهرباء"

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أصدرت هيئة الطوارئ الشعبية في منطقة البترون البيان الآتي: "لما كانت شركة كهرباء لبنان قد اعتادت على قطع التيار الكهربائي عن منطقة البترون، مدينة وبلدات وقرى، بحجج واهية غير فنية وغير واقعية، ولمّا كان الانقطاع الاخير للكهرباء عن كل المنطقة قد دام اسبوعا كاملا حتى الآن وهو مرشّح لأن يستمر اياما وربما اسابيع، بسبب تلكّؤ شركة كهرباء لبنان عن تصليح الاعطال الفنية على الشبكة العامة. ولمّا كانت منطقة البترون قد دفعــت وتدفع فواتير الكهرباء بنسبة مئة بالمئة، ممّا ينزع حجّة شركة الكهرباء بعدم توفّر المال لتصليح الاعطال،لذلك، فان هيئة الطوارئ الشعبية تطلب وتعلن الاتي :على شركة الكهرباء تصليح الاعطال في محطة الريجي ومحطة بقسميا فورا ً .دعوة اهلنا في منطقة البترون الى عدم دفع اي فاتورة كهرباء الى حين تحقّق ثلاثة امور ملحّة وهي تصليح الاعطال واعادة التيار الكهربائي فورا، تغذية المنطقة بالكهرباء بمعدل لا يقل عن الست ساعات يومياً وإعادة التدقيق بالفواتير الملغومة".وختم البيان:"نحذّر شركة الكهرباء من اتخاذ اي اجراء بحق المتخلّفين ، شرعا، عن دفع الفواتير".