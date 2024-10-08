Advertisement

لبنان

دعوة لسكان البترون.. "لا تدفعوا فواتير الكهرباء"

Lebanon 24
08-10-2024 | 05:21
A-
A+
Doc-P-1258969-638639871223471724.jpg
Doc-P-1258969-638639871223471724.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدرت هيئة الطوارئ الشعبية في منطقة البترون البيان الآتي: "لما كانت شركة كهرباء لبنان قد اعتادت على قطع التيار الكهربائي عن منطقة البترون، مدينة وبلدات  وقرى، بحجج واهية غير فنية وغير واقعية، ولمّا كان الانقطاع الاخير للكهرباء عن كل المنطقة قد دام اسبوعا  كاملا حتى الآن وهو مرشّح لأن يستمر اياما وربما اسابيع، بسبب تلكّؤ شركة كهرباء لبنان عن تصليح الاعطال الفنية على الشبكة العامة. ولمّا كانت منطقة البترون قد دفعــت وتدفع فواتير الكهرباء بنسبة مئة بالمئة، ممّا ينزع حجّة شركة الكهرباء بعدم توفّر المال لتصليح الاعطال،لذلك، فان هيئة الطوارئ الشعبية  تطلب  وتعلن الاتي :
Advertisement

 على شركة الكهرباء تصليح الاعطال في  محطة الريجي ومحطة بقسميا فورا ً .

دعوة اهلنا في منطقة البترون الى عدم دفع اي فاتورة كهرباء الى حين تحقّق ثلاثة امور ملحّة وهي تصليح الاعطال واعادة التيار الكهربائي فورا، تغذية المنطقة بالكهرباء بمعدل لا يقل عن الست ساعات يومياً وإعادة التدقيق بالفواتير الملغومة".

وختم البيان:"نحذّر شركة الكهرباء من اتخاذ اي اجراء بحق المتخلّفين ، شرعا، عن دفع الفواتير".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:35 | 2024-10-08
09:28 | 2024-10-08
09:01 | 2024-10-08
08:58 | 2024-10-08
08:57 | 2024-10-08
08:31 | 2024-10-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24