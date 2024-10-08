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لبنان

بسبب غارة إسرائيلية.. نهر الليطاني خارج الاستثمار في الجنوب

Lebanon 24
08-10-2024 | 05:33
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 نفذت الطائرات الإسرائيلية غارة استهدفت فيها الناقل الرئيسي لمياه نهر الليطاني باتجاه مشروع ري القاسمية في منطقة ارزي الذي يجر اكثر من 260 الف متر مكعب من المياه في اليوم لري حوالى 6000 هكتار من الاراضي الزراعية على طول الساحل الجنوبي، فأصبح نهر الليطاني خارج الاستثمار في منطقة الجنوب.
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واتخذت المصلحة التدابير الموقتة الرامية الى تهريب المياه لمنع اغراق الاراضي الزراعية والطرق وكذلك سوف تتخذ التدابير اللازمة لاعادة تشغيل المشروع لتغذية الاراضي الزراعية.
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