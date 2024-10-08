محمد شقير: لا يحمي لبنان في هذا الوقت إلا وحدتنا الوطنية

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية الوزير السابق محمد شقير الذي قال بعد اللقاء: "وجهنا تحية كبيرة لسماحته على الجهود التي يقوم بها في الروف الصعبة التي نعيشها، و أكدنا له وقوفنا الدائم إلى جانبه وإلى جانب دار الفتوى، كما تناولنا موضوع ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية اليوم قبل الغد لأنه بالفعل أصبح اكثر من ضرورة".

Advertisement