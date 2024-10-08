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لبنان

وزير أميركيّ كان غاضباً.. قبل دقائق من إغتيال نصرالله هذا ما جرى

Lebanon 24
08-10-2024 | 06:04
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أفاد موقع "أكسيوس" أن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن كان غاضباً عندما أبلغه نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت بنية اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله قبل دقائق من العملية.
 
وأضاف الموقع أن "غالانت أبلغ أوستن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمره بعدم إخطار واشنطن مسبقاً بالعمليات العسكرية". 
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