Advertisement

لبنان

لتقديم كل اشكال الاستشارات.. لائحة من الصيادلة بتصرّف المرضى النازحين

Lebanon 24
08-10-2024 | 06:08
A-
A+
Doc-P-1258996-638639900071626721.jpg
Doc-P-1258996-638639900071626721.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن نقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم في بيان لائحة من الصيادلة المتطوعين مع ارقام هواتفهم ، "لتكون في تصرّف  المرضى النازحين لتقديم كل اشكال الاستشارات والارشادات اللازمة".

Advertisement
مواضيع ذات صلة
بيان من نقيب صيادلة لبنان.. وهذا ما جاء فيه
lebanon 24
08/10/2024 16:30:49 Lebanon 24 Lebanon 24
سلوم: لاستنفار الصيادلة في كل لبنان لمساعدة الجرحى
lebanon 24
08/10/2024 16:30:49 Lebanon 24 Lebanon 24
استهداف مستشفيات لبنان: جريمة موصوفة في القانون الدولي
lebanon 24
08/10/2024 16:30:49 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: عازمون على استكمال العمل لتدمير العدو في غزة ولبنان (الجزيرة)
lebanon 24
08/10/2024 16:30:49 Lebanon 24 Lebanon 24

صيادلة

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:35 | 2024-10-08
09:28 | 2024-10-08
09:01 | 2024-10-08
08:58 | 2024-10-08
08:57 | 2024-10-08
08:31 | 2024-10-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24