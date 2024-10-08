لتقديم كل اشكال الاستشارات.. لائحة من الصيادلة بتصرّف المرضى النازحين

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أعلن نقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم في بيان لائحة من الصيادلة المتطوعين مع ارقام هواتفهم ، "لتكون في تصرّف المرضى النازحين لتقديم كل اشكال الاستشارات والارشادات اللازمة".