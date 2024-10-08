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لبنان

بوريل: الوضع في لبنان يزداد سوءا يوما بعد يوم

Lebanon 24
08-10-2024 | 06:45
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قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، إن الوضع في لبنان يزداد سوءا يوما بعد يوم، مشددا على ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
 
وأوضح بوريل أمام البرلمان الأوروبي، أنه من المهم للغاية أن يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
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وأضاف المسؤول الأوروبي، أن حوالي 20 بالمئة من اللبنانيين أجبروا على النزوح، وفقا للأرقام.
 
 
واعتبر بوريل أن الجيش لا يمكنه أن يكون قوة موازية لحزب الله ولا أن يضمن سلامة أراضي البلاد. (سكاي نيوز عربية)

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