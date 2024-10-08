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لبنان

وزير الدفاع التقى رئيس الأركان الإيطالي: لتحرك دولي يوقف المجازر الإسرائيلية

Lebanon 24
08-10-2024 | 06:49
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شدد وزير الدفاع الوطني موريس سليم على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لتطبيق النداء المشترك الفرنسي الاميريكي بدعم من الاتحاد الاوروبي ودول عربية وغربية من اجل وقف فوري لاطلاق النار. وأكد الوزير سليم التزام لبنان الدائم بالقوانين والمواثيق والقرارات التي تصدر عن المجتمع الدولي والتزامه القرار 1701 وكل مندرجاته. 
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وأطلع وزير الدفاع خلال لقائه بعد ظهر اليوم في مكتبه في اليرزة، رئيس أركان الدفاع الإيطالي الجنرال لوتشيانو بورتولانو والوفد المرافق بحضور السفير الإيطالي في لبنان فابريتسيو مارتشيللي، على ما يرتكبه العدو الإسرائيلي من مجازر بحق الشعب اللبناني ما يؤكد على النهج العدواني في القتل والتدمير وعدم إحترام القوانين الدولية والإنسانية.
وجرى في خلال اللقاء عرض للتعاون العسكري بين البلدين  واهمية الدور الذي تقوم به الوحدة الايطالية في اطار القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفل) كما البعثة العسكرية الإيطالية في لبنان.
واكد الجنرال بورتولانو استمرار دعم إيطاليا للبنان وجيشه لا سيما في الظروف التي تمر بها البلاد.
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