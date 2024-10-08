Advertisement

لبنان

الحجار: الحكومة تسعى لتأمين إيواء لائق للنازحين

Lebanon 24
08-10-2024 | 06:53
A-
A+
Doc-P-1259023-638639925056095064.jpg
Doc-P-1259023-638639925056095064.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أشار وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار، إلى أن "وزارته تعمل بطاقة أقل من قدرتها بحوالي 33%، في ظل الأزمة الحالية التي تشهدها البلاد".

وأوضح في حديث الى إذاعة "سبوتنيك" أن "لبنان يستضيف حوالي 1.2 مليون نازح لبناني، بالإضافة إلى أعداد كبيرة من الجنسيات الأخرى، مما يجعل إدارة هذا العدد الهائل من الناس تحديا كبيرا".
Advertisement

وأكد أن "الوزارة قد حولت آلية عملها لإدارة الكوارث، حيث تتنقل الفرق في مختلف المناطق"، مضيفا: "اجتمعت مع جميع فرق العمل من الصباح حتى المساء للتشاور حول كيفية إدارة هذا الوضع، ومع ذلك لا توجد موازنة خاصة لهذا الملف".

وكشف "عن مبادرة جديدة أطلقتها الوزارة في منطقة جزين، تتضمن توفير الرعاية الصحية والتطعيمات، مع خطط لدعم الأسر الأكثر فقرا".

وأشار إلى أنه "تم استضافة النازحين في 881 مركز إيواء، حيث تم تأمين الاحتياجات الأساسية". كما أعلن أنه "ناقش مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين سبل تحسين الظروف للنازحين"، مؤكدا أنه "يحق لكل من يرغب في العودة إلى سوريا أن يقوم بذلك".

وفي ما يتعلق بمسؤولية لبنان تجاه النازحين، قال حجار: "نحن بلد نحترم حقوق الإنسان، وكل ما يحدث لهؤلاء الأطفال هو مسؤوليتنا". ودعا "المجتمع الدولي إلى دعم لبنان في هذا الملف الإنساني"، معتبرا أن "دماء هؤلاء النازحين في "رقبة" المجتمع الدولي".

وشدد على "ضرورة متابعة أوضاع النازحين والمقيمين خارج مراكز الإيواء"، مشيرا إلى أن "الحكومة تسعى لتأمين إيواء لائق للحد الأدنى".

ووجه  "نداء رسميا للسلطات السورية لتسهيل عودة النازحين"، مشيرا إلى "أهمية ضبط موضوع المعابر لتوفير الأمان للعودة". وتطرق "إلى الفرصة التاريخية التي يمكن أن يستفيد منها لبنان في التعاون مع سوريا"، مؤكدا على "أهمية تضامن الدول في ظل الظروف الحالية".

وفي الختام شدد على "أهمية العمل المشترك لحماية حقوق الأطفال والنازحين، مشددا على التزام الوزارة بالتعاون مع المجتمع الدولي لتوفير المساعدات اللازمة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:17 | 2024-10-08
13:11 | 2024-10-08
13:00 | 2024-10-08
12:50 | 2024-10-08
12:50 | 2024-10-08
12:44 | 2024-10-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24