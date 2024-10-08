Advertisement

لبنان

طائرة عسكرية فرنسية تصل إلى لبنان وعلى متنها شحنة مساعدات أدوية

Lebanon 24
08-10-2024 | 07:30
A-
A+
Doc-P-1259039-638639946923382008.jpg
Doc-P-1259039-638639946923382008.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تسلم وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الابيض بعد ظهر اليوم، في القاعدة العسكرية في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، شحنة مساعدات أدوية ومستلزمات طبية مقدمة من الدولة الفرنسية، في حضور السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو، وزيرة الدولة للتعاون الدولي في وزارة الخارجية القطرية السيدة لولوة بنت راشد الخاطر و السفير القطري سعود بن عبد الرحمن آل ثاني.
Advertisement

وللمناسبة، قال الوزير الأبيض إن "هذه الطائرة الثالثة التي تصل اليوم الى مطار رفيق الحريري الدولي. والجهد الذي نراه، هو جهد مشترك بين دولة قطر وفرنسا لإيصال المساعدات الى لبنان وهذا سوف يثمر سهولة أكثر وكمية أكبر من المساعدات التي  ستصل الى لبنان".

من جهتها قالت الوزيرة القطرية :"هذا التعاون مع الجمهورية الفرنسية والتنسيق مع الاشقاء في لبنان، بما يتعلق  بإرسال المساعدات الى لبنان، لا سيما المساعدات الطبية".
اضافت: "كما تفضل وزير الصحة، بأن هذه رسالة  للمجتمع الدولي ككل بإن باب التعاون  مفتوح مع الجمهورية اللبنانية من أجل دعم الاشقاء في لبنان، ولا سيما إننا نتحدث عن أكثر من مليون ومئتي ألف نازح".

واشارت الى ان "تعاوننا مع الجمهورية الفرنسية ليس التعاون الأول، فقد سبق لنا وتعاونا  في غزة تعاونا تنمويا وإغاثيا".
 
ولفتت الى انه "لا شك بأن للبنان الشقيق خصوصية سواء لدولة قطر ام الجمهورية الفرنسية وهي رسالة تعاون بأن كل المجتمع الدولي يقف الى جانب لبنان في هذه الظروف".

بدوره أثنى السفير ماغرو على "التعاون مع دولة قطر لمساعدة لبنان"، مشيرا الى "ان  هذا التعاون أيضا، هو رسالة الى المجتمع الدولي لمساعدة لبنان".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:17 | 2024-10-08
13:11 | 2024-10-08
13:00 | 2024-10-08
12:50 | 2024-10-08
12:50 | 2024-10-08
12:44 | 2024-10-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24