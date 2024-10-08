طائرة عسكرية فرنسية تصل إلى لبنان وعلى متنها شحنة مساعدات أدوية

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تسلم وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الابيض بعد ظهر اليوم، في القاعدة العسكرية في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، شحنة مساعدات أدوية ومستلزمات طبية مقدمة من الدولة الفرنسية، في حضور السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو، وزيرة الدولة للتعاون الدولي في وزارة الخارجية القطرية السيدة لولوة بنت راشد الخاطر و السفير القطري سعود بن عبد الرحمن آل ثاني.وللمناسبة، قال الوزير الأبيض إن "هذه الطائرة الثالثة التي تصل اليوم الى مطار رفيق الحريري الدولي. والجهد الذي نراه، هو جهد مشترك بين دولة قطر وفرنسا لإيصال المساعدات الى لبنان وهذا سوف يثمر سهولة أكثر وكمية أكبر من المساعدات التي ستصل الى لبنان".من جهتها قالت الوزيرة القطرية :"هذا التعاون مع الجمهورية الفرنسية والتنسيق مع الاشقاء في لبنان، بما يتعلق بإرسال المساعدات الى لبنان، لا سيما المساعدات الطبية".اضافت: "كما تفضل وزير الصحة، بأن هذه رسالة للمجتمع الدولي ككل بإن باب التعاون مفتوح مع الجمهورية اللبنانية من أجل دعم الاشقاء في لبنان، ولا سيما إننا نتحدث عن أكثر من مليون ومئتي ألف نازح".واشارت الى ان "تعاوننا مع الجمهورية الفرنسية ليس التعاون الأول، فقد سبق لنا وتعاونا في غزة تعاونا تنمويا وإغاثيا".ولفتت الى انه "لا شك بأن للبنان الشقيق خصوصية سواء لدولة قطر ام الجمهورية الفرنسية وهي رسالة تعاون بأن كل المجتمع الدولي يقف الى جانب لبنان في هذه الظروف".بدوره أثنى السفير ماغرو على "التعاون مع دولة قطر لمساعدة لبنان"، مشيرا الى "ان هذا التعاون أيضا، هو رسالة الى المجتمع الدولي لمساعدة لبنان".