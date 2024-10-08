تخفيفاً عن الأعباء المترتبة على المواطنين.. وزير المالية يصدر قراراً جديداً

أصدر وزير المالية يوسف الخليل قراراً تضمن مواداً تتعلق بتحديد أسس تسوية غرامات التحقق والتحصيل المفروضة وفقاً لقوانين الضرائب بموجب مستندات التكليف الصادرة اعتباراً من 16/11/2022 منها ما يشمل تخفيض في غرامات التحقق وبعض الاستثناءات من التسوية وتلك المرتبطة بالتأخير في التسديد سواء المباشرة وغير المباشرة، الى ما يرتبط بالضريبة على القيمة المضافة وسواها، وذلك نظراً للظروف الناتجة عن العدوان الاسرائيلي على لبنان، وتخفيفاً عن الأعباء المترتبة على المواطنين.

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