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لبنان

توتّر في منطقة لبنانيّة.. تبادل إطلاق نار وإصابة شخص

Lebanon 24
08-10-2024 | 07:52
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع إشكال في منطقة باب الحديد تطوّر إلى تبادل إطلاق نار بين ك.ص وا.ك، ما أدّى إلى إصابة الأخير في قدمه.
 
 
وشهدت المنطقة حالة من التوتّر، بينما يعمل الجيش على ملاحقة مطلقي النار.
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باب الحديد

إشكال

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