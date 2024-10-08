توتّر في منطقة لبنانيّة.. تبادل إطلاق نار وإصابة شخص

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع إشكال في منطقة باب الحديد تطوّر إلى تبادل إطلاق نار بين ك.ص وا.ك، ما أدّى إلى إصابة الأخير في قدمه.

وشهدت المنطقة حالة من التوتّر، بينما يعمل الجيش على ملاحقة مطلقي النار.