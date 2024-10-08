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لبنان

قائد الجيش بحث في الاوضاع العامة مع رئيس أركان الجيش الإيطالي

Lebanon 24
08-10-2024 | 07:57
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة رئيس أركان الجيش الإيطالي الجنرال Luciano Portolano بحضور السفير الإيطالي في لبنان Fabrizio Marcelli، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، وسبل تعزيز علاقات التعاون بين جيشَي البلدَين.
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كما استقبل النائب أشرف بيضون وجرى التداول في شؤون مختلفة.
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