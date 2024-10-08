Advertisement

لبنان

"التقدمي": تحية إلى شركة طيران الشرق الأوسط

Lebanon 24
08-10-2024 | 08:58
A-
A+
Doc-P-1259067-638640000458053083.jpeg
Doc-P-1259067-638640000458053083.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي البيان التالي:

في ظل العداون الإسرائيلي المدمّر وهذه الظروف القاسية والخطيرة، التحية إلى شركة طيران الشرق الأوسط، بإدارتها وموظّفيها وطواقم الطيران، وإلى إدارة مطار رفيق الحريري الدولي وكل العاملين فيه، وإلى جهاز أمن المطار، على الجهود الجبارة التي يبذلونها جميعهم تحت وطأة المخاطر لإبقاء العمل جارٍ في هذا المرفق الحيوي، الذي يشكل شريان حياة وصمود في مواجهة الحرب على لبنان.
Advertisement

ويدعو الحزب التقدمي الإشتراكي إلى تقديم كل الدعم المطلوب وتوفير الإمكانيات اللازمة لضمان استمرارية العمل الضروري في هذا المرفق الوطني.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:17 | 2024-10-08
13:11 | 2024-10-08
13:00 | 2024-10-08
12:50 | 2024-10-08
12:50 | 2024-10-08
12:44 | 2024-10-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24