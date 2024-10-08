"التقدمي": تحية إلى شركة طيران الشرق الأوسط

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صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي البيان التالي:في ظل العداون الإسرائيلي المدمّر وهذه الظروف القاسية والخطيرة، التحية إلى شركة طيران الشرق الأوسط، بإدارتها وموظّفيها وطواقم الطيران، وإلى إدارة مطار رفيق الحريري الدولي وكل العاملين فيه، وإلى جهاز أمن المطار، على الجهود الجبارة التي يبذلونها جميعهم تحت وطأة المخاطر لإبقاء العمل جارٍ في هذا المرفق الحيوي، الذي يشكل شريان حياة وصمود في مواجهة الحرب على لبنان.ويدعو الحزب التقدمي الإشتراكي إلى تقديم كل الدعم المطلوب وتوفير الإمكانيات اللازمة لضمان استمرارية العمل الضروري في هذا المرفق الوطني.