27
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
23
o
النبطية
23
o
زحلة
22
o
بعلبك
17
o
بشري
23
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
منيمنة: المهم اعطاء إشارات إيجابية للخارج بأن الدولة تستعيد دورها
Lebanon 24
08-10-2024
|
09:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقد النواب ابراهيم منيمنة وفراس حمدان وبولا يعقوبيان لقاء مع نواب كتلة "الاعتدال الوطني" ومع النائبين اسامة سعد وشربل مسعد.
وقال منيمنة بعد الاجتماع: "بناء على النداء الذي أطلقناه والذي حددنا فيه بعض النقاط لمحاولة وقف إطلاق النار، ناقشنا مع بعض الزملاء النواب اسامة سعد وشربل مسعد وكتلة الاعتدال وسنكمل اليوم وغدا، لأخذ وجهات نظرهم بموضوع النداء لوقف إطلاق النار وإرسال الجيش إلى الجنوب وتطبيق القرار 1701 وعودة الأهالي إلى الجنوب والبقاع لانها نقطة جوهرية ومفصلية وتقديم كل ما يلزم لاعادة اهلنا النازحين، اضافة إلى انتخاب رئيس الجمهورية".
Advertisement
اضاف: "طرحت وجهات نظر، والمهم اعطاء إشارات ايجابية للخارج لاعطاء ضوء بأن الدولة تستعيد دورها وفكرة الرئيس التوافقي لا يمكن ان تكون الا اليوم".
بدوره، قال حمدان: "هناك توافق سياسي على ان ليس لدينا ترف الوقت، والمطلوب الدعوة إلى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية وان يكون رئيسا اصلاحيا لديه رؤية في ادارة الملفات الأساسية والساخنة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هكذا حدّدت إسرائيل مكان نصرالله.. تفاصيل مثيرة بتقرير إسرائيليّ
Lebanon 24
هكذا حدّدت إسرائيل مكان نصرالله.. تفاصيل مثيرة بتقرير إسرائيليّ
16:00 | 2024-10-07
07/10/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل سيُقفل المطار أبوابه؟
Lebanon 24
هل سيُقفل المطار أبوابه؟
03:15 | 2024-10-08
08/10/2024 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات عنيفة تطال الضاحية.. مكان معروف تمّ استهدافه
Lebanon 24
غارات عنيفة تطال الضاحية.. مكان معروف تمّ استهدافه
13:34 | 2024-10-07
07/10/2024 01:34:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب الاعتداءات الإسرائيلية.. نجمة مسلسل "التفاح الحرام" التركية تدعم لبنان شاهدوا ماذا فعلت (صورة)
Lebanon 24
بسبب الاعتداءات الإسرائيلية.. نجمة مسلسل "التفاح الحرام" التركية تدعم لبنان شاهدوا ماذا فعلت (صورة)
01:02 | 2024-10-08
08/10/2024 01:02:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أبرزها على الضاحية.. لماذا تشنّ إسرائيل "غارات ليلية"؟
Lebanon 24
أبرزها على الضاحية.. لماذا تشنّ إسرائيل "غارات ليلية"؟
16:20 | 2024-10-07
07/10/2024 04:20:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:17 | 2024-10-08
وزير خارجية الأردن: ندعم القرار الوطني اللبناني
13:11 | 2024-10-08
مصادر تكشف.. هذا ما تريده إسرائيل لوقف إطلاق النار في لبنان
13:00 | 2024-10-08
صمت "حزب الله" ما بين البيانات وفصل الجبهات!
12:50 | 2024-10-08
عمليات جديدة لـ"الحزب".. هذا ما استهدفه
12:50 | 2024-10-08
رئيسة اتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة: لا جدوى من تعليم عن بعد إذا لم تتوفر مستلزمات نجاحه
12:44 | 2024-10-08
فريد الخازن: المرحلة مصيرية تتطلب وحدة وطنية على كل المستويات
فيديو
بعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى أين تسير المنطقة؟ هذا ما قالته ماغي فرح
Lebanon 24
بعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى أين تسير المنطقة؟ هذا ما قالته ماغي فرح
23:45 | 2024-10-06
08/10/2024 20:24:02
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
00:23 | 2024-09-25
08/10/2024 20:24:02
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
18:00 | 2024-09-24
08/10/2024 20:24:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24