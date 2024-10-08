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لبنان

منيمنة: المهم اعطاء إشارات إيجابية للخارج بأن الدولة تستعيد دورها

Lebanon 24
08-10-2024 | 09:28
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عقد النواب ابراهيم منيمنة وفراس حمدان وبولا يعقوبيان لقاء مع نواب كتلة "الاعتدال الوطني" ومع النائبين اسامة سعد وشربل مسعد.

وقال منيمنة بعد الاجتماع: "بناء على النداء الذي أطلقناه والذي حددنا فيه بعض النقاط لمحاولة وقف إطلاق النار، ناقشنا مع بعض الزملاء النواب اسامة سعد وشربل مسعد وكتلة الاعتدال وسنكمل اليوم وغدا، لأخذ وجهات نظرهم بموضوع النداء لوقف إطلاق النار وإرسال الجيش إلى الجنوب وتطبيق القرار 1701 وعودة الأهالي إلى الجنوب والبقاع لانها نقطة جوهرية ومفصلية وتقديم كل ما يلزم لاعادة اهلنا النازحين، اضافة إلى انتخاب رئيس الجمهورية".
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اضاف: "طرحت وجهات نظر، والمهم اعطاء إشارات ايجابية للخارج لاعطاء ضوء بأن الدولة تستعيد دورها وفكرة الرئيس التوافقي لا يمكن ان تكون الا اليوم".

بدوره، قال حمدان: "هناك توافق سياسي على ان ليس لدينا ترف الوقت، والمطلوب الدعوة إلى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية وان يكون رئيسا اصلاحيا لديه رؤية في ادارة الملفات الأساسية والساخنة".

 
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