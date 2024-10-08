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لبنان

قتلى وجرحى واحتراق آليات... إليكم ما فعله "حزب الله" بقوّة إسرائيليّة (فيديو)

Lebanon 24
08-10-2024 | 10:01
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ "عناصر من "حزب الله" رصدوا قوّة للعدوّ الإسرائيليّ تسللت من خلف موقع القوات الدولية العاملة في الجنوب في اللبونة، واستهدفوها بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مؤكدة بين قتيل و جريح، مما اجبر القوة على الإنسحاب خلف الشريط الحدوديّ.
 
 
وبحسب معلومات "لبنان 24"، فإنّ آليات إسرائيليّة احترقت جراء الكمين المحكم الذي نفذه عناصر "الحزب" ضدّ القوّة الإسرائيليّة التي حاولت التسلل.
 
 
وفي هذا السياق، أعلن "حزب الله" في بيان أنّه "لدى تقدّم قوة للعدوّ الإسرائيلي باتّجاه منطقة اللبونة الحدودية مدعومة بجرافات وآليات، أمطرها مقاتلوه بقذائف المدفعية والأسلحة الصاروخية وحققوا فيها إصابات مؤكدة وأجبروها على ‏التراجع".‏
 
 
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