قتلى وجرحى واحتراق آليات... إليكم ما فعله "حزب الله" بقوّة إسرائيليّة (فيديو)

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ "عناصر من "حزب الله" رصدوا قوّة للعدوّ الإسرائيليّ تسللت من خلف موقع القوات الدولية العاملة في الجنوب في اللبونة، واستهدفوها بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مؤكدة بين قتيل و جريح، مما اجبر القوة على الإنسحاب خلف الشريط الحدوديّ.

وبحسب معلومات "لبنان 24"، فإنّ آليات إسرائيليّة احترقت جراء الكمين المحكم الذي نفذه عناصر "الحزب" ضدّ القوّة الإسرائيليّة التي حاولت التسلل.