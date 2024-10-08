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لبنان

السنيورة إستقبل بلاسخارت وبحثا في الأورضاع الراهنة

Lebanon 24
08-10-2024 | 10:34
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إستقبل الرئيس فؤاد السنيورة قبل ظهر اليوم في مكتبه في بلس منسقة الأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس - بلاسخارت.
 
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وكان بحث في الأوضاع الر اهنة من مختلف جوانبها.
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