حمية: نتابع تهديد العدو للشاطئ الجنوبي

كتب ووير الاشغال في حكومة تصريف الاعمال علي حمية عبر حسابه على منصة "اكس": "موضوع تهديد العدو الإسرائيلي للشاطئ الممتد من جنوب نهر الاولي باتجاه جنوب لبنان والذي يضم مناطق سكنية ومرافئ تجارية وصيادين ومنشأت نفطية هو موضوع سيادي اقتصادي وانساني، ونقوم بمتابعته مع رئاسة الحكومة وقيادة الجيش اللبناني وقوات اليونفيل".

Advertisement