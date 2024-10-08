Advertisement

لبنان

حمية: نتابع تهديد العدو للشاطئ الجنوبي

Lebanon 24
08-10-2024 | 10:39
A-
A+
Doc-P-1259098-638640062638051776.jpg
Doc-P-1259098-638640062638051776.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب ووير الاشغال في حكومة تصريف الاعمال  علي حمية عبر حسابه  على منصة "اكس": "موضوع تهديد العدو الإسرائيلي  للشاطئ الممتد من جنوب نهر الاولي باتجاه جنوب لبنان والذي يضم مناطق سكنية ومرافئ تجارية وصيادين ومنشأت نفطية هو موضوع سيادي اقتصادي وانساني، ونقوم بمتابعته مع رئاسة الحكومة وقيادة الجيش اللبناني وقوات اليونفيل".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:17 | 2024-10-08
13:11 | 2024-10-08
13:00 | 2024-10-08
12:50 | 2024-10-08
12:50 | 2024-10-08
12:44 | 2024-10-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24