أعلن الحزب في بيان أنّه "رداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، استهدف من بعد ظهر يوم الثلاثاء 08-10-2024 تجمعاً لِقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة يعرا بِسربٍ من المسيرات الإنقضاضية".

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