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لبنان

هجوم جوي جديد لـ"الحزب".. إليكم هذا البيان

Lebanon 24
08-10-2024 | 11:01
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أعلن الحزب في بيان أنّه "رداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، استهدف من بعد ظهر يوم الثلاثاء 08-10-2024 تجمعاً لِقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة يعرا بِسربٍ من المسيرات الإنقضاضية".
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إليكم

البيان

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