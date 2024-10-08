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لبنان
الحلبي ترأس اجتماعا اداريا واطلع بهية الحريري على الوضع التربوي
Lebanon 24
08-10-2024
|
11:35
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ترأس وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي اجتماعا إداريا للمديرين العامين في الوزارة والمركز التربوي للبحوث والإنماء، تم خلاله عرض المراحل التي قطعتها التحضيرات للبدء بالعام الدراسي في المدارس والمهنيات الرسمية، والتحضير لمتابعة التسجيل وطرق التسجيل، وتحديد مسارات الدراسة للمتعلمين بحسب أماكن وجودهم.
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كذلك بدأت الإدارة بجمع الداتا المتعلقة بتوزع التلاميذ في مراكز الإيواء وخارجها، وتلقت الوزارة عروضا من عدد من المدارس الخاصة لاستقبال تلامذة المدارس الرسمية في محيطها، وان الإدارة تتابع التواصل مع المؤسسات التربوية الخاصة لهذه الغاية.
كذلك عرضت الإدارة كيفية تسهيل حصول التلامذة على الإفادات المدرسية خصوصا في ظل وجود مدارس مقفلة أو مشغولة بالنازحين.
وتم عرض دوام الموظفين وتطبيق المداورة لتلبية حاجات الإدارة والمواطنين لإنجاز معاملاتهم .
وعرض المركز التربوي خطته لهذه المرحلة وهي خطة متلائمة مع خطة الوزارة لجهة تأمين التعليم حضوريا أو مدمجا أو من بعد، كما تم عرض الخطوط العريضة لتكاليفها، وتتضمن الدروس الرقمية والكتب الورقية وإتاحة الحصول على الدروس عبر منصتي "مدرستي" و"مواردي" .
ثم اجتمع الحلبي مع رئيسة مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة النائبة السابقة بهية الحريري، التي اطلعت على الوضع التربوي وخطة الوزارة، ووضعت إمكانات المؤسسة في خدمة الوزارة عند الحاجة إلى ذلك . (الوكالة الوطنية)
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