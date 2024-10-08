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لبنان

خلال إجلاء إصابات.. إسرائيل تستهدف الهيئة الصحية في الجنوب (صورة)

Lebanon 24
08-10-2024 | 11:50
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أفادت مندوبة "لبنان24" عن استهداف إسرائيل الدفاع المدني التابع للهيئة الصحية الإسلامية خلال إجلاء جرحى في بلدة أنصارية.
 
يأتي ذلك بعد سلسلة من الاستهدافات الإسرائيلية للهيئة الصحية الإسلامية، وكان آخرها استهداف مركز للهيئة في الباشورة.
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