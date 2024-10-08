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لبنان

الراعي: لترك مسرح العمليات العسكرية للجيش

Lebanon 24
08-10-2024 | 11:57
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استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي مساء اليوم، المجلس التنفيذي للرابطة المارونية برئاسة السفير الدكتور خليل كرم الذي قال بعد اللقاء:" زرنا صاحب الغبطة لنفضي إليه بهواجسنا ومخاوفنا من هذه الحرب التي فرضت علينا".
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واضاف:" اننا لا نزال بعيدين عن ادراك نهاية النفق، ونحن في الرابطة قررنا ان نساند إخوتنا الذين هجروا قسرا من الجنوب والبقاء وبيروت وتوزعوا على مراكز الإيواء في مختلف المناطق، لقد فتحنا حسابا خاصا لهذه الغاية لتلقي تبرعات المحسنين".
 وقال:"ان الرابطة تؤيد طروحات غبطته الوطنية ودعواته الدائمة للبنانيين للتلاقي تحت سقف الدستور وتحييد الوطن عن صراع المحاور الخارجية، وانتخاب رئيس للجمهورية يلتف من حوله اللبنانيون ويقول مسيرة الإنقاذ الفعلي للبلاد".
 وختم:" تدعو الرابطة إلى احترام ارادة الشعب اللبناني باستعادة الدولة قرار الحرب والسلم وفصل الساحة اللبنانية عن أي ساحة اخرى، كما تطالب بترك مسرح العمليات العسكرية للجيش اللبناني الذي هو درع الوطن ودرع اللبنانيين قاطبة". (الوكالة الوطنية)
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