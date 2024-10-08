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لبنان

ماذا فعل الجيش الإسرائيلي في مارون الراس؟ توضيح من "اليونيفيل"

Lebanon 24
08-10-2024 | 11:48
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نقلت "سكاي نيوز" عن مصادر في "اليونيفيل"، أن الجنود الإسرائيليين انسحبوا من متنزه على أطراف مارون الراس بعد الواقعة التي شهدت رفع العلم الإسرائيلي هناك.
 
وفي وقت سابق، زعمت هيئة البثّ الإسرائيلية، أنّ الجيش الإسرائيليّ رفع العلم الإسرائيليّ في بلدة مارون الراس جنوبي لبنان.
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وادعى العدوّ أنّه رفع العلم الإسرائيليّ فوق "فيلا" قرب حديقة إيران في مارون الراس.
 
وقال وزير الطاقة الإسرائيلي: "جنودنا احتلوا منطقة مارون الراس ودمروا منازل أطلق منها "حزب الله" صواريخ باتّجاه إسرائيل".

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