بري تلقى إتصالاً من نظيره الإماراتي: لضرورة العمل على وقف إطلاق النار

Advertisement

تلقى رئيس مجلس النواب نبيه بري إتصالاً هاتفياً من نظيره رئيس المجلس الاتحادي في دولة الامارات العربية المتحده صقر غباش، نقل خلاله رسالة من رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أكد خلاله "الوقوف الى جانب لبنان وشعبه وإتخاذ كل التدابير لتوفير الإحتياجات الطارئة للبنانيين وفتح باب التبرعات من قبل الشعب الإماراتي للبنان".بدوره، شكر الرئيس بري الامارات رئيساً وحكومة ومجلساً وشعباً، كما شدد لنظيره الإماراتي على "ضرورة العمل لحل سياسي يتقدمه وقف إطلاق النار"، متمنيا "نقل هذا المطلب الى سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان".