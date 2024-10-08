24
o
بيروت
25
o
طرابلس
24
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
20
o
النبطية
20
o
زحلة
20
o
بعلبك
13
o
بشري
21
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بري تلقى إتصالاً من نظيره الإماراتي: لضرورة العمل على وقف إطلاق النار
Lebanon 24
08-10-2024
|
12:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
تلقى رئيس مجلس النواب نبيه بري إتصالاً هاتفياً من نظيره رئيس المجلس الاتحادي في دولة الامارات العربية المتحده صقر غباش، نقل خلاله رسالة من رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أكد خلاله "الوقوف الى جانب لبنان وشعبه وإتخاذ كل التدابير لتوفير الإحتياجات الطارئة للبنانيين وفتح باب التبرعات من قبل الشعب الإماراتي للبنان".
Advertisement
بدوره، شكر الرئيس بري الامارات رئيساً وحكومة ومجلساً وشعباً، كما شدد لنظيره الإماراتي على "ضرورة العمل لحل سياسي يتقدمه وقف إطلاق النار"، متمنيا "نقل هذا المطلب الى سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بسبب الاعتداءات الإسرائيلية.. نجمة مسلسل "التفاح الحرام" التركية تدعم لبنان شاهدوا ماذا فعلت (صورة)
Lebanon 24
بسبب الاعتداءات الإسرائيلية.. نجمة مسلسل "التفاح الحرام" التركية تدعم لبنان شاهدوا ماذا فعلت (صورة)
01:02 | 2024-10-08
08/10/2024 01:02:05
Lebanon 24
Lebanon 24
هل سيُقفل المطار أبوابه؟
Lebanon 24
هل سيُقفل المطار أبوابه؟
03:15 | 2024-10-08
08/10/2024 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تخفيفاً عن الأعباء المترتبة على المواطنين.. وزير المالية يصدر قراراً جديداً
Lebanon 24
تخفيفاً عن الأعباء المترتبة على المواطنين.. وزير المالية يصدر قراراً جديداً
07:33 | 2024-10-08
08/10/2024 07:33:33
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف علّق وئام وهاب على كلمة نعيم قاسم؟
Lebanon 24
كيف علّق وئام وهاب على كلمة نعيم قاسم؟
05:06 | 2024-10-08
08/10/2024 05:06:11
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تكشف مصير صفي الدين رسميا.. وهذا ما قاله نتنياهو
Lebanon 24
إسرائيل تكشف مصير صفي الدين رسميا.. وهذا ما قاله نتنياهو
12:22 | 2024-10-08
08/10/2024 12:22:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
15:27 | 2024-10-08
يحتفظان بصور للضاحية الجنوبية.. الجيش أوقفهما وهذا ما عثر عليه بحوزتهما!
14:48 | 2024-10-08
غارات إسرائيلية جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت
16:48 | 2024-10-08
البنتاغون: الدبلوماسية هي الحل للتوتر الحالي القائم بين إسرائيل ولبنان
16:42 | 2024-10-08
"الخارجية" الأميركية: مطار بيروت لا يزال آمناً.. وهذا ما قيل عن رحلات الاجلاء
16:39 | 2024-10-08
حصيلة الغارات الإسرائيلية.. عشرات الشهداء والجرحى في مختلف المناطق اللبنانية
16:16 | 2024-10-08
هذا ما كشفه مدير مرفأ بيروت عن حركة السفن التجارية
فيديو
بعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى أين تسير المنطقة؟ هذا ما قالته ماغي فرح
Lebanon 24
بعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى أين تسير المنطقة؟ هذا ما قالته ماغي فرح
23:45 | 2024-10-06
08/10/2024 23:56:23
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
00:23 | 2024-09-25
08/10/2024 23:56:23
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
18:00 | 2024-09-24
08/10/2024 23:56:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24