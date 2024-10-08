تحرّك مرتقب.. هذا ما أعلنه تكتل "لبنان القوي" اليوم

جدّد تكتل "لبنان القوي"، اليوم الثلاثاء، المطالبة بوقف فعلي لإطلاق النار، داعيًا الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الفاعلة إلى تحمّل مسؤولياتها بهذا الشأن لضمان حماية لبنان.

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واشار التكتل في بيان صدر عنه عقب اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، الى أنه اعدّ خطة تحرك دبلوماسي سيقوم بها رئيسه ونوابه.

واعتبر "التكتل" أن "كل تأخير في انتخاب رئيس للجمهورية يعني تعريض لبنان لمزيد من الأخطار الوجودية وتفكيك لمؤسسات الدولة وإطالة للأزمات على أنواعها"، داعياً "جميع الكتل النيابية الى تحمل مسؤولياتها والقيام بإنتخاب الرئيس ورفض كل ما من شأنه ربط الرئاسة بوقف إطلاق النار أو غيره من الشروط المرفوضة".

ايضاً، لفت التكتل في بيانه، الى انه "قام بدرسٍ مفصّل لأسماء المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية وأبدى إنفتاحاً على الجميع وأعدّ بدوره لائحة باسماء جميع المرشحين المتداولين وقرر التشاور بشأنها مع الكتل النيابية واضافة من يلتزم منهم بحضور جلسات الانتخاب المزمع الدعوة إليها".