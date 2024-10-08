أعلن حزب الله عن تنفيذه 3 عمليات جديدة بعد ظهر اليوم، الثلاثاء.

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وقال في بيان، أنّه دفاعا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، قصف تجمعاً لِقوات العدو الإسرائيلي في المطلة بِصلية صاروخية.وقال في بيان آخر أنّه قصف تجمعاً لِقوات العدو الإسرائيلي في منطقة مارون الراس بِصلية صاروخية.وفي بيان ثالث، أعلن أنّه قصف تجمعاً لِقوات العدو الإسرائيلي في بساتين المنارة بِصلية صاروخية.