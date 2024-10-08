رئيسة اتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة: لا جدوى من تعليم عن بعد إذا لم تتوفر مستلزمات نجاحه

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أكدت رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة في لبنان لمى الطويل خلال مؤتمر صحافي بعنوان "مصير العام الدراسي والعودة الامنة والعادلة الى المدرسة"، أن "المصلحة الوطنية العليا توجب إطلاق العام الدراسي وتضافر كل الجهود لإنجاحه رغم كل الظروف والصعاب على ألاّ يكون هذا القرار على عجالة وتسرع يؤدي الى الفشل، وأن تكون الوسائل اللازمة لإنجاح العام الدراسي متوفرة لضمان عودة آمنة وعادلة إلى المدارس و/أو التعليم".وقالت: "أي مقاربة تتعلق بالقطاع التربوي لناحية إطلاق العام الدراسي وإسداء التعليم للتلامذة والطلاب لا يمكن أن تتم خارج مبادئ الشمولية، العدالة والأمن، فلا قطاع تربويا ولا عام دراسيا منتجا إن لم يكن شاملا يغطي كل تلامذة وطلاب لبنان النازحين منهم وغير النازحين، وليس عدلا أن يترك نصف مليون تلميذ بالحد الأدنى خارج التعليم، ولا جدوى من تعليم عن بعد إن لم تكن المستلزمات اللازمة لنجاحه متوفرة".