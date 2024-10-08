وزير خارجية الأردن: ندعم القرار الوطني اللبناني

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أكد وزير خارجية الأردن ايمن الصفدي، مساء اليوم خلال مؤتمر مشترك مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، ان "هناك حاجة ماسة لإرسال مساعدات إنسانية إلى لبنان".وقال الصفدي: "ندعم القرار الوطني اللبناني". أما في ما يخص غزة، فشدد على اننا "سنتصدى بكل إمكاناتنا لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين".بدوره، دان عبد العاطي "عرقلة إسرائيل لتدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة والممارسات العدوانية الإسرائيلية في الضفة الغربية".واشار الى اننا "جددنا دعمنا الكامل للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية".