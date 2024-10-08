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لبنان

وزير خارجية الأردن: ندعم القرار الوطني اللبناني

Lebanon 24
08-10-2024 | 13:17
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أكد وزير خارجية الأردن ايمن الصفدي، مساء اليوم خلال مؤتمر مشترك مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، ان "هناك حاجة ماسة لإرسال مساعدات إنسانية إلى لبنان".


وقال الصفدي: "ندعم القرار الوطني اللبناني". أما في ما يخص غزة، فشدد على اننا "سنتصدى بكل إمكاناتنا لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين".
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بدوره، دان عبد العاطي "عرقلة إسرائيل لتدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة والممارسات العدوانية الإسرائيلية في الضفة الغربية".

واشار الى اننا "جددنا دعمنا الكامل للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية".

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