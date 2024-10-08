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لبنان

"يصل إلى داخل إسرائيل".. الجيش الإسرائيلي يزعم العثور على نفق لحزب الله (فيديو)

Lebanon 24
08-10-2024 | 13:30
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ادعى الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، أنه عثر على نفق تابع لحزب الله، بطول 10 أمتار ويمتد من لبنان إلى داخل إسرائيل.

وقال الجيش في بيان: "عثر الجيش الإسرائيلي على نفق تابع لمنظمة حزب الله، اجتاز مسافة نحو 10 أمتار من منطقة 'مافين' في لبنان، إلى داخل أراضي دولة إسرائيل بالقرب من مستوطنة زرعيت".

وأضاف أنه تم "تحديد موقع النفق قبل بضعة أشهر عندما تم إغلاقه في المنطقة الحدودية، دون وجود مخرج إلى إسرائيل".
وزعم الجيش، أنه تم اكتشاف النفق ضمن عملية نفذها لتدمير البنية التحتية لحزب الله في جنوب لبنان.
 
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والأسبوع الماضي، قصف الجيش الإسرائيلي نفقا تحت الأرض يمر عبر الحدود اللبنانية السورية، لمنع تهريب الأسلحة إلى حزب الله في لبنان.

ويواصل الجيش الإسرائيلي القصف على جنوب وبقاع لبنان بالإضافة إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، وتؤكد السلطات اللبنانية أن أكثر من 1.2 مليون لبناني نزحوا بسبب الهجمات الإسرائيلية، واستشهد نحو ألفين منذ بدء الهجوم على لبنان على مدى العام المنصرم أغلبهم في الأسبوعين الماضيين.

لبنان

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