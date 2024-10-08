في طرابلس.. إشكال تطوّر إلى إطلاق نار

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أفادت مندوبة "لبنان24" عن وقوع إشكال فردي بين كل من المدعو "ع.ق" و "م.م" في محلة الميناء - رقاق الطاحون.وحسب المعلومات، تطور الخلاف الى اشكال واطلاق نار من مسدس حربي من قبل الاخير بإتجاه محل البسة عائد للطرف الاول في المحلة المذكورة دون وقوع اصابات في الارواح.وفرّ مطلق النار الى جهه مجهولة.