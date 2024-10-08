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لبنان

في طرابلس.. إشكال تطوّر إلى إطلاق نار

Lebanon 24
08-10-2024 | 13:32
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أفادت مندوبة "لبنان24" عن وقوع إشكال فردي بين كل من المدعو "ع.ق" و "م.م" في محلة الميناء - رقاق الطاحون.

وحسب المعلومات، تطور الخلاف الى اشكال واطلاق نار من مسدس حربي من قبل الاخير بإتجاه محل البسة عائد للطرف الاول في المحلة المذكورة دون وقوع اصابات في الارواح.
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وفرّ مطلق النار الى جهه مجهولة.
 
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