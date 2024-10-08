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لبنان

عن مساعدة لبنان.. هذا ما أكّده الأسد

Lebanon 24
08-10-2024 | 13:46
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أكد الرئيس السوري بشار الأسد، استعداد دمشق للتعاون مع المنظمات الدولية، لاسيما المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لمواجهة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في لبنان، وذلك رغم كل الصعوبات والتحديات التي تواجهها سوريا.
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جاء ذلك، خلال استقباله مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي الذي بدوره، أشاد بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية على المعابر الحدودية لتسهيل دخول النازحين، والتنسيق والتعاون القائم مع كل المنظمات الدولية الموجودة على الحدود، مؤكدا "استمرار التعاون لتجاوز أي عقبات قد تعترض الجهود الانسانية".
 

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