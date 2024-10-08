عن مساعدة لبنان.. هذا ما أكّده الأسد

أكد الرئيس السوري بشار الأسد، استعداد دمشق للتعاون مع المنظمات الدولية، لاسيما المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لمواجهة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في لبنان، وذلك رغم كل الصعوبات والتحديات التي تواجهها سوريا.

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