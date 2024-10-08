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لبنان

عن الرد على ايران والأحداث في لبنان.. هذا ما قاله البنتاغون

Lebanon 24
08-10-2024 | 14:33
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أكد البنتاغون، مساء اليوم الثلاثاء، ان "واشنطن تسعى لتجنيب الشرق الأوسط حربا إقليمية".


وقال متحدث باسم البنتاغون لـ"العربية": "لا نقدم تكهنات بشأن شكل الرد الإسرائيلي على إيران"، مؤكداً ان "لإسرائيل لديها حق الرد على إيران لكن لا نريد صراعا إقليميا".
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وتابع: "لدينا خط اتصال مباشر مع إسرائيل بشأن الوضع بالشرق الأوسط".


وعن التصعيد في لبنان، قال: "حزب الله هو من بدأ بإطلاق صواريخ وقذائف تجاه إسرائيل".
 
واضاف: "ندعم استهداف إسرائيل لحزب الله في لبنان بطريقة تقلل من الخسائر بين المدنيين".

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