عن الرد على ايران والأحداث في لبنان.. هذا ما قاله البنتاغون

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أكد البنتاغون، مساء اليوم الثلاثاء، ان "واشنطن تسعى لتجنيب الشرق الأوسط حربا إقليمية".وقال متحدث باسم البنتاغون لـ"العربية": "لا نقدم تكهنات بشأن شكل الرد الإسرائيلي على إيران"، مؤكداً ان "لإسرائيل لديها حق الرد على إيران لكن لا نريد صراعا إقليميا".وتابع: "لدينا خط اتصال مباشر مع إسرائيل بشأن الوضع بالشرق الأوسط".وعن التصعيد في لبنان، قال: "حزب الله هو من بدأ بإطلاق صواريخ وقذائف تجاه إسرائيل".