الغارات الإسرائيلية تتجدد.. وهذه البلدات تحت النار

تستمر الطائرات الحربية الإسرائيلية بشن سلسلة غارات على مختلف البلدات، تزعم خلالها استهداف مراكز تابعة لحزب الله.

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وحسب مندوبة "لبنان24"، فقد شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات على بلدات باتوليه، كفردونين، ومعركة جنوب لبنان، ما ادى إلى وقوع إصابات في هذه المناطق، بينما أسفرت الغارات على بلدة باتوليه عن سقوط شهداء.كما أطلقت القوات الإسرائيلية قنابل مضيئة فوق بلدة العديسة، إلى جانب قصف مدفعي استهدف بلدة الخيام.