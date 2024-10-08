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لبنان

الغارات الإسرائيلية تتجدد.. وهذه البلدات تحت النار

Lebanon 24
08-10-2024 | 14:35
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تستمر الطائرات الحربية الإسرائيلية بشن سلسلة غارات على مختلف البلدات، تزعم خلالها استهداف مراكز تابعة لحزب الله.
 
وحسب مندوبة "لبنان24"، فقد شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات على بلدات باتوليه، كفردونين، ومعركة جنوب لبنان، ما ادى إلى وقوع إصابات في هذه المناطق، بينما أسفرت الغارات على بلدة باتوليه عن سقوط شهداء.
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كما أطلقت القوات الإسرائيلية قنابل مضيئة فوق بلدة العديسة، إلى جانب قصف مدفعي استهدف بلدة الخيام.
 
هذا وأغار العدو الإسرائيلي على بلدات في بعلبك، استهدفت بلدة دورس ومحيط بريتال وبلدة النبي شيت وفق مندوبة "لبنان24". 
 
كما وشن العدو الإسرائيلي غارة على الضاحية الجنوبية استهدفت منطقة الليلكي وفق المعلومات الميدانية.




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