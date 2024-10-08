بعد إعلان نتنياهو استشهاد صفي الدين.. هذا ما قاله الجيش الإسرائيلي

Advertisement

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، اليوم الثلاثاء أن "إسرائيل دمرت أنفاقا لحزب الله بعضها تخطى الحدود".أضاف هاغاري: "عملياتنا العسكرية متواصلة من أجل إعادة سكان الشمال إلى منازلهم".وأشار إلى أن "حزب الله أطلق أكثر من 100 صاروخ اليوم".وتابع هاغاري: "لا علم لنا بوجود أنفاق إضافية عند حدود لبنان غير تلك التي كشفناها ونواصل تمشيط المنطقة الحدودية".وقال: "ما زلنا نفحص نتائج الهجوم لاغتيال صفي الدين في الضاحية الجنوبية قبل أيام".