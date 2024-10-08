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لبنان

بعد إعلان نتنياهو استشهاد صفي الدين.. هذا ما قاله الجيش الإسرائيلي

Lebanon 24
08-10-2024 | 14:48
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قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، اليوم الثلاثاء أن "إسرائيل دمرت أنفاقا لحزب الله بعضها تخطى الحدود".

أضاف هاغاري: "عملياتنا العسكرية متواصلة من أجل إعادة سكان الشمال إلى منازلهم".
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وأشار إلى أن "حزب الله أطلق أكثر من 100 صاروخ اليوم".

وتابع هاغاري: "لا علم لنا بوجود أنفاق إضافية عند حدود لبنان غير تلك التي كشفناها ونواصل تمشيط المنطقة الحدودية".

وقال: "ما زلنا نفحص نتائج الهجوم لاغتيال صفي الدين في الضاحية الجنوبية قبل أيام".

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