إشكال في الحمرا والحزب السوري القومي يعلّق.. ماذا حصل؟

قال الحزب السوري القومي الاجتماعي في بيان أن "بعض وسائل الاعلام تداولت خبرًا مفاده وقوع إشكال مسلّح بين عناصر من الحزب وعناصر من حركة أمل في منطقة الحمرا.. يهمّ الحزب التوضيح أنّ الاشكال هو محض شخصي ولا يَحمِل أي بُعد سياسي أو تنظيمي، وأنّ العلاقة مع حركة أمل هي علاقة إحترام قائمة على الشراكة بالدم والتضحيات بمواجهة العدو".

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أضاف: "يتمنّى الحزب على الوسائل الإعلامية مراجعة عمدة الاعلام في الحزب بخصوص أي أمر يتعلّق بنشاطه وحركته، وعدم الإنجرار لرمي كلّ ما يمكن أن يثير الفتن بين أبناء البيت الواحد".