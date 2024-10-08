هبة طبية من قنصلية لبنان العامة في ريو دي جانيرو

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أرسلت قنصلية لبنان العامة في ريو دي جانيرو، الدفعة الأولى من هبة طبية، هي عبارة عن سبعة أطنان من الأدوية المختلفة، على أن تتبعها دفعة ثانية قوامها 5 أطنان.وتأتي المبادرة بمساعدة خلية أزمة شكلتها القنصلية، وهي تضم الدكتور جورج خليل، والدكتور روبير نمر، ورئيس الاتحاد الفدرالي للمؤسسات اللبنانية البرازيلية روجيه باسيل.وهذه الهبات هي نتيجة إتصالات أجرتها القنصلية في الريو، مع مختبرات الأدوية البرازيلية التي تجاوبت فوراً وقامت بإرسال هباتها إلى الولاية حيث عمدت اأرسلت لقنصلية العامة فيها إلى إرسالها بواسطة سلاح الجو البرازيلي إلى الطائرة الثالثة المتجهة إلى بيروت.وستصل الطائرة المذكورة إلى مطار بيروت الدولي، غدا الأربعاء الساعة الرابعة بعد الظهر، وتشمل الهبة مسكنات ومضادات حيوية ومضادات للحساسية، وللإكتئاب، وللأوجاع، وللحروقات، وأمراض الكلي، ومرخيات العضلات وتقوية العظام وأخرى للعيون، والأمراض الجلدية.