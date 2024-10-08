بعد انتشار فيديو بشأن "طرد النازحين من مدرسة في الضنيّة".. اليكم ما أوضحه حجار

أوضح المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال، هكتور حجّار، في بيان، انه "بعد إنتشار فيديو لإحدى النازحات تتّهم فيه موظّفة في وزارة الشؤون الإجتماعية بطرد النازحين من مدرسة حرف السياد الرسميّة في الضنيّة، يهمّ الوزير حجّار أن يوضح أن رئيسة قسم وزارة الشؤون الاجتماعية في قضاء المنية - الضنيّة بالتكليف، ومن ضمن مهامها، قامت بزيارة تفقديّة لمركز الإيواء في المدرسة المذكورة، وتبيّن لها أن المقيمين الفعليين من النازحين هم ٣١ فقط. ونظراً لقلّة العدد، سيتعذّر على الجمعيات والمنظمات الدولية تأمين احتياجاتهم اليوميّة لأسباب لوجيستيّة. فإقترحت عليهم الانتقال إلى معهد بخعون المهني حيث ستتوفّر لهم كل مقوّمات الحياة. كما واقترحت عبر مندوب البلدية، أن يأتي كل رب أسرة من النازحين لمعاينة المركز المقترح، ولم يتمّ طرد أحد".

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أضاف البيان: "اتصل الوزير حجّار برئيس بلديّة حرف السياد لتوضيح الموضوع، وتعهّد الأخير بتصويب الإلتباس الحاصل مع النازحين والقيام بما فيه من مصلحتهم ضمن القوانين والأنظمة التي تتبعها الوزارة".



ودعا حجّار المواطنين الى "عدم الإنجرار وراء الأخبار والإدعاءات والإفتراءات وتناقلها قبل التأكد من صحّتها من المصادر الرسميّة، في زمن يكثر فيه الإستغلال والتحايل على القانون".