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لبنان

المكاري: الحرب ستكون عنيفة وطويلة الامد

Lebanon 24
08-10-2024 | 15:34
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اعتبر وزير الإعلام زياد المكاري أن "حزب الله تلقّى ضربات كبيرة وموجعة، ولبنان يدفع ثمن هذه الحرب". 

وقال في حديث لـmtv: "برأيي الحرب ستكون طويلة الامد وعنيفة، وحزب الله مُطالب بتوضيح تفاصيل ما يحصل" .
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وعن أمن المطار، أشار الى أن "الجيش يمسك أمن المطار، وهناك تدابير يمكن أن تتخذها الدولة من أجل تحييد المرافق الأساسية ".

 وبشأن انتخاب رئيس للجمهورية، أكد المكاري انه " لا يمكن أن يأتي رئيس في ظلّ الوضع الحالي من الانقسام والتطوّرات الإقليمية"، مشيرا الى ان "حزب الله فوّض الملفّ السياسي للرئيس نبيه برّي بشكل كامل".

وأوضح ان " هناك دور لوزارة الإعلام عليها أن تلعبه في هذه الفترة، وهناك الكثير من الأخبار المزيفة التي تنتشر ونُحاول معالجة ذلك ".
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