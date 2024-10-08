المكاري: الحرب ستكون عنيفة وطويلة الامد

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اعتبر وزير الإعلام زياد المكاري أن "حزب الله تلقّى ضربات كبيرة وموجعة، ولبنان يدفع ثمن هذه الحرب".وقال في حديث لـmtv: "برأيي الحرب ستكون طويلة الامد وعنيفة، وحزب الله مُطالب بتوضيح تفاصيل ما يحصل" .وعن أمن المطار، أشار الى أن "الجيش يمسك أمن المطار، وهناك تدابير يمكن أن تتخذها الدولة من أجل تحييد المرافق الأساسية ".وبشأن انتخاب رئيس للجمهورية، أكد المكاري انه " لا يمكن أن يأتي رئيس في ظلّ الوضع الحالي من الانقسام والتطوّرات الإقليمية"، مشيرا الى ان "حزب الله فوّض الملفّ السياسي للرئيس نبيه برّي بشكل كامل".وأوضح ان " هناك دور لوزارة الإعلام عليها أن تلعبه في هذه الفترة، وهناك الكثير من الأخبار المزيفة التي تنتشر ونُحاول معالجة ذلك ".