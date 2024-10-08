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لبنان

"الخارجية" الأميركية: مطار بيروت لا يزال آمناً.. وهذا ما قيل عن رحلات الاجلاء

Lebanon 24
08-10-2024 | 16:42
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أشارت وزارة الخارجية الأميركية، مساء اليوم، الى ان "مطار بيروت لا يزال آمنا لمغادرة الرعايا الأميركيين وأفراد أسرهم".


وأكدت انها ستواصل تنظيم رحلات الإجلاء من لبنان طالما أن هناك أميركيين مهتمين بذلك.
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