البنتاغون: الدبلوماسية هي الحل للتوتر الحالي القائم بين إسرائيل ولبنان

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قال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر لـ"سكاي نيوز عربية"، إن الولايات المتحدة تنسق بشكل دائم مع الجانب الإسرائيلي بشأن الرد المحتمل على إيران.وفي مقابلة مع برنامج "غرفة الأخبار" على "سكاي نيوز عربية"، قال رايدر إن إيران "نفذت هجوما كبيرا على إسرائيل. وساعدت الولايات المتحدة تل أبيب في الدفاع عن نفسها. نواصل مناقشاتنا مع الجانب الإسرائيلي بشأن الخطوات المتعلقة بالرد المتوقع".وأضاف رايدر: "نشدد على ضرورة تفادي تصعيد كبير في منطقة الشرق الأوسط"، مشددا على أن "الدبلوماسية هي الحل للتوتر الحالي القائم بين إسرائيل ولبنان".وتابع قائلا: "نتفهم أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها لكن لا نريد بعض التقديرات الخاطئة".وأكد رايدر أن الولايات المتحدة "ستواصل العمل للدفاع عن إسرائيل، وسنستمر في الجهود الرامية إلى منع التصعيد، والتوصل إلى حل دبلوماسي". (سكاي نيوز)