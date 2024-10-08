"حزب الله" يهدّد باستهداف أكبر لحيفا بالصواريخ

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هدّد حزب الله الثلاثاء باستهداف أكبر لحيفا في شمال إسرائيل ومدن أخرى، إذا واصلت الدولة العبرية حملتها المكثفة لقصف لبنان والمستمرة منذ أكثر من أسبوعين.وقال حزب الله في بيان: "إن تمادي العدو الإسرائيلي في الاعتداء على أهلنا الشرفاء في كل بقاع لبنان الصامد، سيجعل من حيفا وغير حيفا بالنسبة لصواريخ المقاومة بمثابة كريات شمونة والمطلة وغيرها من المستوطنات الحدودية مع لبنان".وأضاف البيان: "وهذا ما شاهده العدو ومستوطنوه في حيفا ومحيطها الثلاثاء".