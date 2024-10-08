Advertisement

لبنان

"حزب الله" يهدّد باستهداف أكبر لحيفا بالصواريخ

Lebanon 24
08-10-2024 | 19:01
A-
A+
Doc-P-1259282-638640362988848082.jpeg
Doc-P-1259282-638640362988848082.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
هدّد حزب الله الثلاثاء باستهداف أكبر لحيفا في شمال إسرائيل ومدن أخرى، إذا واصلت الدولة العبرية حملتها المكثفة لقصف لبنان والمستمرة منذ أكثر من أسبوعين.

وقال حزب الله في بيان: "إن تمادي العدو الإسرائيلي في الاعتداء على أهلنا الشرفاء في كل بقاع لبنان الصامد، سيجعل من حيفا وغير حيفا بالنسبة لصواريخ المقاومة بمثابة كريات شمونة والمطلة وغيرها من المستوطنات الحدودية مع لبنان".
Advertisement

وأضاف البيان: "وهذا ما شاهده العدو ومستوطنوه في حيفا ومحيطها الثلاثاء".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:10 | 2024-10-08
22:19 | 2024-10-08
22:42 | 2024-10-08
22:41 | 2024-10-08
22:37 | 2024-10-08
22:35 | 2024-10-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24