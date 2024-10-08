24
o
بيروت
25
o
طرابلس
23
o
صور
26
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
15
o
النبطية
17
o
زحلة
16
o
بعلبك
14
o
بشري
19
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"حزب الله" يهدّد باستهداف أكبر لحيفا بالصواريخ
Lebanon 24
08-10-2024
|
19:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
هدّد حزب الله الثلاثاء باستهداف أكبر لحيفا في شمال إسرائيل ومدن أخرى، إذا واصلت الدولة العبرية حملتها المكثفة لقصف لبنان والمستمرة منذ أكثر من أسبوعين.
وقال حزب الله في بيان: "إن تمادي العدو الإسرائيلي في الاعتداء على أهلنا الشرفاء في كل بقاع لبنان الصامد، سيجعل من حيفا وغير حيفا بالنسبة لصواريخ المقاومة بمثابة كريات شمونة والمطلة وغيرها من المستوطنات الحدودية مع لبنان".
Advertisement
وأضاف البيان: "وهذا ما شاهده العدو ومستوطنوه في حيفا ومحيطها الثلاثاء".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بسبب الاعتداءات الإسرائيلية.. نجمة مسلسل "التفاح الحرام" التركية تدعم لبنان شاهدوا ماذا فعلت (صورة)
Lebanon 24
بسبب الاعتداءات الإسرائيلية.. نجمة مسلسل "التفاح الحرام" التركية تدعم لبنان شاهدوا ماذا فعلت (صورة)
01:02 | 2024-10-08
08/10/2024 01:02:05
Lebanon 24
Lebanon 24
هل سيُقفل المطار أبوابه؟
Lebanon 24
هل سيُقفل المطار أبوابه؟
03:15 | 2024-10-08
08/10/2024 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تخفيفاً عن الأعباء المترتبة على المواطنين.. وزير المالية يصدر قراراً جديداً
Lebanon 24
تخفيفاً عن الأعباء المترتبة على المواطنين.. وزير المالية يصدر قراراً جديداً
07:33 | 2024-10-08
08/10/2024 07:33:33
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف علّق وئام وهاب على كلمة نعيم قاسم؟
Lebanon 24
كيف علّق وئام وهاب على كلمة نعيم قاسم؟
05:06 | 2024-10-08
08/10/2024 05:06:11
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تكشف مصير صفي الدين رسميا.. وهذا ما قاله نتنياهو
Lebanon 24
إسرائيل تكشف مصير صفي الدين رسميا.. وهذا ما قاله نتنياهو
12:22 | 2024-10-08
08/10/2024 12:22:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:10 | 2024-10-08
ميقاتي خلال اجتماعات اقتصادية ومالية: للتعاون من أجل إبقاء الدورة الاقتصادية قائمة
22:19 | 2024-10-08
أميركا تنتظر "اللحظة المناسبة" لمطالبة إسرائيل بوقف النار لبنانياً
22:42 | 2024-10-08
تباين بين"حزب الله" و"الاشتراكي" وجنبلاط مع"فصل الجبهتين"
22:41 | 2024-10-08
الطلاب يستعيدون تجربة كورونا في التعلم عن بعد.. شركتا الخليوي و"أوجيرو" تؤمن الإنترنت بأسعار مناسبة
22:37 | 2024-10-08
هذه مواعيد وقف الحرب وانتخاب رئيس
22:35 | 2024-10-08
إسرائيل "تصادر" البحر حتى صيدا لتسهيل التوغل البري
فيديو
بعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى أين تسير المنطقة؟ هذا ما قالته ماغي فرح
Lebanon 24
بعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى أين تسير المنطقة؟ هذا ما قالته ماغي فرح
23:45 | 2024-10-06
09/10/2024 05:51:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
00:23 | 2024-09-25
09/10/2024 05:51:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
18:00 | 2024-09-24
09/10/2024 05:51:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24