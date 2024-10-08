"أمل" نعت الشهيدين أحمد لقيس وبلال شرارة من عيتيت

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صدر عن قيادة حركة "أمل" البيان الآتي:"بمزيدٍ من الفخر والإعتزاز، تزفّ أفواج المقاومة اللبنانية "أمل" إلى قائدها سماحة الإمام السيد موسى الصدر وجماهيرها المؤمنة الشهيد المجاهد أحمد فريد لقيس.كما تزفّ جمعية كشافة الرسالة الإسلامية إلى قائدها سماحة الإمام السيد موسى الصدر وجماهيرها المؤمنة المسعف الرسالي الشهيد بلال حسين شرارة.إن أفواج المقاومة اللبنانية أمل وجمعية كشافة الرسالة تعاهد الشهيدين من بلدة عيتيت وجماهيرها، بأن تبقى على العهد والقسم للقائد المؤسس وللشهداء بأن نكون فدائيي حدود أرضنا المقدسة مهما غلت التضحيات.وأمل بنصره تعالى وعودة الإمام القائد ورفيقيه".