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لبنان

شهيد وجرحى في غارة على بلدة السعيدة

Lebanon 24
09-10-2024 | 00:09
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شنّ الطيران المعادي غارة على بلدة السعيدة، غرب بعلبك، ما أدى إلى استشهاد المواطن حسين صالح أمهز، وإصابة عدد من أبناء البلدة بجروح من بينهم ثلاث نسوة من عائلة واحدة: الجدة وابنتها وحفيدتها، بحسب ما أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام" في بعلبك.
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هذا وتشيّع بلدة الخضر عصر اليوم، خمسة شهداء من أبنائها قضوا أمس تحت أنقاض منزلهم في وسط البلدة، وهم ضحايا المجزرة المروعة: الأستاذ المتقاعد زهير عودة، وزوجته نهى أحمد عودة، وكنَّته فاطمة حسين الأشعل وابنها حسن علي زهير عودة، وجار العائلة محمد حسن عودة.

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