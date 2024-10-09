شهيد وجرحى في غارة على بلدة السعيدة

شنّ الطيران المعادي غارة على بلدة السعيدة، غرب بعلبك، ما أدى إلى استشهاد المواطن حسين صالح أمهز، وإصابة عدد من أبناء البلدة بجروح من بينهم ثلاث نسوة من عائلة واحدة: الجدة وابنتها وحفيدتها، بحسب ما أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام" في بعلبك.

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